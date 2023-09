"Cina cu folos" este evenimentul caritabil in cadrul caruia echipa Schaeffler Romania a gatit pentru 65 de seniori din Brasov, in bucataria celor de la Fundatia "Bucuria Darului", sub coordonarea lui Chef Sorin Ilies de la Casa Hirscher, unul dintre bucatarii de top ai Brasovului si unul dintre cei care a uimit cu performante culinare deosebite in cadrul faimoasei emisiunii "Chefi la Cutite".12 angajati ai uzinei de rulmenti de la Cristian, Brasov, au petrecut peste 6 ore in bucatarie, pentru ... citeste toata stirea