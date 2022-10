Compania Apa Brasov anunta ca in zilele de miercuri, 26 octombrie, si joi, 27 octombrie, va efectua operatiuni de igienizare a rezervoarelor de apa de la Palatul Scolarilor si de pe strada Pajistei din Brasov. Pentru a putea realiza aceste manevre in mod eficient, furnizarea apei va fi intrerupta in aceste zile in cartierul Schei ... citeste toata stirea