Ministrul Energiei Sebastian Burduja a afirmat ca schema de plafonare a pretului la energie a costat Romania anul trecut 15 miliarde de lei, in aceasta iarna va costa noua miliarde de lei, iar anul viitor aproximativ trei miliarde de lei, relateaza news.ro"Pretul gazelor si energiei electrice a scazut fata de varful crizei energetice. Aceasta schema ne costa mai putin. Daca acum un an a costat la 15 miliarde de lei, anul acesta ne va costa in jur de noua si anul viitor, in jur de trei. De ce ... citeste toata stirea