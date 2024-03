Schengen: Politistii de frontiera raman in aeroporturi si dupa 31 martie

Seful Inspectoratului General al Politiei de Frontiera (IGPF), Cornel Laurian Stoica, a declarat ca incepand din 31 martie cetatenii romani care calatoresc in statele din spatiul Schengen nu vor mai efectua controlul de frontiera pe aeroporturi, insa politistii de frontiera vor ramane in incinta aeroporturilor si vor face verificari inopinate in cazurile de suspiciune privind posibile fapte ilegale, anunta Agentia de presa Rador, care citeaza Bucuresti FM.De pe cele 17 aeroporturi din tara, ... citește toată știrea