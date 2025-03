Schi 2025: De astazi se inchid o parte din partiile din Poiana Brasov

Schi in Poiana Brasov - Din cauza ploii si temperaturilor ridicate, de astazi, vor fi inchise o parte din partiile din PostavarulDistribuie daca iti place!Schi in Poiana Brasov - Din cauza ploii si temperaturilor ridicate, de astazi, vor fi inchise o parte din partiile din Postavarul.Avand in vedere prognoza pentru aceasta saptamana, cel putin in partea superioara a masivului, va fi pornita instalatia de producere a zapezii artificiale pentru completarea zonelor cu uzura mare de pe ... citește toată știrea