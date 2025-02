Schi in Poiana Brasov - Urmeaza zile perfecte pe partiile din Postavarul

Schi in Poiana Brasov - Urmeaza zile perfecte pe partiile din PostavarulDistribuie daca iti place!Stratul de zapada batuta este de peste 40 cm, iar de duminica noaptea vom reincepe productia de zapada in zonele cu uzura din partea superioara si pe toate partiile din cea inferioara, iar temperaturile vor fi negative si pe timpul zilei.Cei care aleg sa isi petreaca vacanta copiilor in Poiana Brasov fac cea mai buna alegere, pentru ca urmeaza zile perfecte pentru schi. Domeniul schiabil ... citește toată știrea