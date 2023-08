In fiecare an, pe 6august, crestinii praznuiesc Schimbarea la Fata a lui Iisus Hristos, socotitazi de hotar pentru vara si considerat unul dintre cele 12 praznice imparatesti.Schimbarea la Fata aredrept semnificatie momentul in care apostolii Mantuitorului, aflati pe munteleTabor, s-au convins ca acesta nu este doar un prooroc al lui Dumnezeu, ci Fiul Sau.Pe Muntele Tabor,pe cand Iisus se ruga, ... citeste toata stirea