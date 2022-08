Schimbarea pleaca de la fiecare dintre noi - interviu cu elevul brasovean Teodor Pirpiliu

Teodor Pirpiliu este un tanar care considera ca schimbarea tine de noi, de fiecare. Cand am pornit sa scriu acest interviu, m-am gandit cum sa scriu? sa incep cu inceputul, cu povestea?Au trecut aproape 8 ani de cand il cunosc pe Teo. Era pe atunci un copil, clasa a 6-a, venise sa invete sa croseteze. Autodidact. Nu am reusit sa il invat prea multe. A vrut sa invete singur tot. A si reusit. Mereu cu o vorba buna si cu sprijin in toate activitatile cu cei mici. M-am bucurat cand ne-am intalnit ... citeste toata stirea