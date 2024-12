Schimbari la varful justitiei din Romania. Un brasovean in conducerea CSM

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a ales joi, 5 decembrie, noua conducere pentru anul 2025, in persoana judecatorului Elena-Raluca Costache, presedinte, si a procurorului Claudiu-Constantin Sandu (Parchetul de pe langa Tribunalul Brasov) ca vicepresedinte. "Astazi, in cadrul sedintei de Plen a Consiliului Superior al Magistraturii a fost aleasa in functia de presedinte al Consiliului doamna judecator Elena-Raluca Costache, membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii (proiect ... citește toată știrea