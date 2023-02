Schior ratacit prin padure, in Poiana Brasov, recuperat de salvamontisti (FOTO)

Un turist care a vrut sa schieze prin padurile din Poiana Brasov s-a ratacit, fiind gasit de salvamontisti in zona Valea Seaca.Salvamontistii din Poiana Brasov au recuperat un schior care s-a ratacit, dupa ce a parasit partiile vrand sa schieze in padure.Barbatul s-a aventurat in afara partiilor din Masivul Postavaru, s-a ratacit si a ramas inzapezit. Schiorul a fost gasit de salvamontisti in zona Valea Seaca.Potrvit Salvamont Poiana Brasov, din cauza stratului gros de zapada, de peste ... citeste toata stirea