Schiul romanesc se construieste pas cu pas. Cum a crescut in 6 ani o intrecere destinata juniorilor

De la 52 de participanti acum sase ani, o intrecere de schi pentru juniori a ajuns la 175 sportivi. Viziunea lui Stefan Tint este de a sprijini tinerii sportivi prin angrenarea acestora in competitii de valoare ridicata In urmatoarele doua saptamani, Poiana Brasov va fi gazda a doua importante competitii internationale de schi. FIS Children Trophy a ajuns deja la a cincea editie si la ea vor lua startul doua categorii de varsta, sub 14 si sub 16 ani, ambele atat pentru baieti, cat si pentru ... citeste toata stirea