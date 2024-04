Sclav un an sau 10.000 de euro

21 de perchezitii in Romania, 6 in Italia si alte 2 in Austria au coordonat miercuri, 24 aprilie, politistii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Brasov, impreuna cu procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Brasov si colegii lor din cele doua tari europene. Perchezitiile au avut loc intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, trafic de migranti si instigare in forma participatiei improprii la fals intelectual."Din ... citește toată știrea