Una dintre investitiile incluse in bugetul Brasovului pe acest an vizeaza extinderea spatiilor in care functioneaza Scoala Gimnaziala nr. 13 din cartierul Tractorul. Proiectul presupune de fapt reabilitarea si recompartimentarea unei foste centrale termice din vecinatatea unitatii de invatamant, care nu mai este utilizata de mai multi ani, dupa ce sistemul de termoficare a fost modificat.In bugetul pe acest an este prevazuta ... citeste toata stirea