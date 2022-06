Scoala 5 din Brasov, vizata de demolari

Vechile scoli ridicate in vremea comunismului nu mai corespund actualelor cerinte, astfel ca sunt necesare o serie de lucrari de modernizare si de extindere. Conducerea Scolii Gimnaziale nr. 5 impreuna cu Primaria Brasov intentioneaza sa efectueze o serie de schimbari in structura unitatii, care functioneaza in doua locatii.Pentru a asigura spatiul necesar orelor de curs, langa corpul central de pe strada Dr. Ion Cantacuzino este in plan constructia unui nou corp de cladire. In acest sens, ... citeste toata stirea