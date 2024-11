Scoala 8, intr-un scandal. Zeci de copii bolnavi, zece la spital

Zeci de infectii digestive au fost reclamate in randul elevilor de la Scoala Gimnaziala nr. 8, inca de la finalul saptamanii trecute. In weekend, numarul lor s-a marit considerabil. A fost vorba de cazuri usoare, au spus medicii, insa au fost si parinti care au decis sa nu-si lase copiii la scoala luni, 11 noiembrie.Primele cazuri, vineri. Sambata deja erau 90 numarate pe grupuriPrimele cazuri de copii care au acuzat dureri de stomac si au avut varsaturi au aparut inca de vineri. Apoi, in ... citește toată știrea