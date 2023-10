Parintii pot plati excursiile in Saptamana "Scoala altfel", dar este interzis ca elevii si profesorii sa stranga fonduri, prevede ordinul cu noua metodologie, publicat in Monitorul Oficial.Noua metodologie privind desfasurarea programului "Scoala Altfel" a fost publicata in Monitorul Oficial, miercuri, 11 octombrie.Potrivit documentului, parintii pot plati excursiile in cadrul programului , dar este interzisa implicarea elevilor si a profesorilor in strangerea ... citeste toata stirea