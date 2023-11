Duminica, 26 noiembrie, credinciosii din Feldioara, Protopopiatul Prejmer-Sacele, judetul Brasov au trait clipe de bucurie duhovniceasca la Sfanta Liturghie arhiereasca savarsita de Parintele Mitropolit Laurentiu Streza in biserica monument istoric.Mitropolitul Ardealului a binecuvantat lucrarile efectuate in ultima perioada zugravirea bisericii in exterior, refacerea acoperisului, a casei parohiale, precum si amenajarea vechii scoli, edificiu salvat prin ample lucrari de restaurare si oferit ... citeste toata stirea