Scoala de vara de "oratorie", pentru copii, la Biblioteca Judeteana

Copiii cu varsta intre 9 - 12 ani pot participa, in lunile iulie si august, la Scoala de vara de Public Speaking, de la Biblioteca Judeteana ,,George Baritiu" Brasov. Atelierele vor fi sustinute de Antonela Sofia Barbu - specialist comunicare online si formator, Cristina Voicu - actor si profesor de actorie si de Alice Roman - bibliotecar si formator si vor incepe in data de 4 iulie, de la ora 10.00, la Centrul de Resurse Educationale in Casa Baiulescu, din Bulevardul Eroilor nr. 33. "Printre ... citește toată știrea