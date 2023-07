Universitatea Transilvania organizeaza Scoala de Vara dedicata sustenabilitatii si tehnologiilor verzi.In acest an, Universitatea Transilvania din Brasov reprezentata de catre Departamentul de Inginerie Mecanica si Departamentul Electronica si Calculatoare va gazdui o Scoala de Vara dedicata sustenabilitatii si tehnologiilor verzi.Evenimentul este organizat in colaborare cu Universitatile de Stiinte Aplicate din Karlsruhe (Germania) si din Rapperswil (Elvetia), in parteneriat cu Schaeffler ... citeste toata stirea