"Scoala din spital" ar putea fi organizata pentru elevii si copiii de gradinita cu boli cronice, potrivit proiectul noilor legi ale Educatiei. Este vorba despre copiii care sunt spitalizati pe o perioada mai indelungata, mai mult de 4 saptamani. "Procesul de invatamant se realizeaza individual, in grupe sau clase, in cadrul unitatii sanitare in care acestia sunt internati", conform ministrului Educatiei. Vor putea fi desfasurate ... citeste toata stirea