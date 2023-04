Programul "Scoala dupa scoala" cu masa inclusa si scoli in care elevii sa invete intr-un singur schimb nu se poate generaliza in urmatorii sase ani. Cel putin asa a afirmat ministrul Educatiei, Ligia Deca, potrivit Edupedu.ro. "Aceasta idee de generalizare a invatamantului cu scoala dupa scoala, optional, nu obligatoriu (...) se poate realiza, insa nu in intervalul acela de timp", adica pana in 2030, a spus ministrul Educatiei, Ligia Deca, in timpul discutiilor parlamentare desfasurate ... citeste toata stirea