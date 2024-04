"Scoala dupa Scoala": de la bugetul local, 20 de lei/zi/elev

Consiliul Local Brasov a aprobat in sedinta din 25 aprilie "Regulamentul privind derularea si finantarea Programului *Scoala dupa Scoala* in unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Brasov", un proiect de care s-a discutat de mai mult timp la nivelul deliberativului local.Una dintre noutatile stabilite prin acest regulament este acoperirea de la bugetul local a unor costuri. In forma initiala a proiectului, propusa de primarul Brasovului, Allen Coliban, sumele de la ... citește toată știrea