"Scoala dupa Scoala", pentru bursa sociala

Promis de anul trecut, regulamentul pentru sustinerea financiara de la bugetul local al municipiului Brasov a programelor "Scoala dupa scoala" a ajuns in etapa dezbaterii publice. Astfel, incepand din 29 februarie, cetatenii pot consulta pe site-ul Primariei Brasov (la sectiunea "Proiecte de hotarare - dezbatere publica") proiectul Regulamentului privind derularea si finantarea Programului "Scoala dupa Scoala" in unitatile de invatamant din municipiu, iar pana in 11 martie pot depune si ... citește toată știrea