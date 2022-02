Scoala Gimnaziala Nr. 6, in online, pentru 10 zile

Elevii Scolii Gimnaziale nr. 6 "Iacob Muresianu" sunt, de astazi, in online, pentru 10 zile, din cauza numarului mare de infectari in randul elevilor si al personalului.Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Brasov a adoptat marti Hotararea nr. 25/2022, privind aprobarea suspendarii activitatii didactice in Scoala Gimnaziala nr. 6, "Iacob Muresianu", cu sediul pe B-dul Eroilor, nr. 29A-31 din municipiul Brasov, ... citeste toata stirea