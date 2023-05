Cu binecuvantarea Inaltpreasfintitului Parinte Mitropolit Laurentiu, a aparut - in prestigioasa Serie de "Restituiri" a Editurii Andreiana a Arhiepiscopiei Sibiului - lucrarea Dr. Petru Span, "Scoala lui Saguna". Lucrarea apare in contextul implinirii a 150 de ani de la trecerea la cele vesnice a Sf. Ierarh Andrei Saguna, Petru Span fiind unul dintre dascalii care s-au bucurat de atentia acestuia in ceea ce priveste pregatirea sa intelectuala.Sub atenta coordonare a editorilor, Pr. Prof. Univ. ... citeste toata stirea