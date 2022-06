Scoala noua la Bod, baza sportiva la Feldioara

Comunele Bod si Feldioara vor beneficia de investitii finantate de la bugetul de stat, prin Compania Nationala de Investitii (CNI). Mai exact, in comuna Bod se va realiza un corp de scoala, iar in Feldioara o sala de sport, iar pentru ambele investitii CNI a lansat licitatiile de lucrari.Astfel, in comuna Bod - in Colonia Bod - se va construi un nou corp de cladire pentru scoala gimnaziala, dar, prin acelasi proiect, noul corp de cladire va fi si echipat. In acest ... citeste toata stirea