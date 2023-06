Primaria Brasov va depune in 5 iulie dosarul pentru obtinerea unei finantari nerambursabile pentru noi investitii in infrastructura educationala din Brasov. Mai exact, banii europeni vor fi solicitati pentru construirea unei scoli gimnaziale, dar si pentru reabilitarea energetica a doua unitati de invatamant.Noua scoala ar urma sa fie construita pe strada Fagurului, in cartierul Stupini, pe un teren de aproximativ 1,2 hectare. ... citeste toata stirea