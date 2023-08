Noua scoala cu sala de sport din cartierul Bartolomeu, proiect anuntat de Primaria Brasov in urma cu mai multe luni, a ajuns in etapa pregatirii studiului de fezabilitate. Astfel, in aceasta perioada, Primaria analizeaza oferta depusa de firma brasoveana Mad Arh, valoarea contractului fiind estimata la suma de 267.000 lei fara TVA (317.730 lei cu tot cu TVA).Terenul pe care se va construi scoala din Bartolomeu are o suprafata totala de 76.996 mp si este amplasat pe strada Fagurului. Scoala va ... citeste toata stirea