"Scoala vietii" o vor invata elevii din judet de la avocatii din Baroul Brasov

Constientizarea, in randul elevilor si tinerilor, a importantei cunoasterii drepturilor si obligatiilor, a respectarii legilor, dar si a consecintelor ce pot aparea din nerespectarea lor, toate acestea si in contextul cresterii alarmante a fenomenului cunoscut ca "bullying", sunt scopurile unui program demarat in scolile din tara de Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (UNBR). In judetul nostru, campania de responsabilitate sociala "Fii avocat in scoala ta!" este derulata de Baroul Brasov, ... citeste toata stirea