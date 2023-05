Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a facut un apel la spitale sa scoata la concurs posturile de medici si de asistenti medicali de care au nevoie, mentionand ca atunci va putea propune un memorandum in Guvern pentru aprobarea acestora, chiar daca exista in vigoare ordonanta care limiteaza angajarile in sistemul bugetar.Oficialul a precizat ca, in prezent, sunt peste 1.000 de tineri medici care au sustinut saptamana trecuta, la nivel national, examenul de specialitate si care nu au posturi, ... citeste toata stirea