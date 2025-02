Scolile cu "Masa sanatoasa", publicate. 34 in judetul Brasov, 29,8 milioane de lei

1.462 de scoli sunt incluse in programul national "Masa sanatoasa" in anul 2025, in toata tara, iar acestea au fost publicate in Monitorul Oficial. Suma totala este de 1.135.654 mii lei si numarul estimat de prescolari si elevi care vor primi masa la scoala este de 514.700, cu 75.074 mai multi fata de 2024, cand numarul estimat a fost de 458.833 de elevi.In judetul Brasov sunt incluse 34 de unitati scolare, atat scoli, cat si gradinite, dintre care 10 sunt din municipiul Brasov. Numarul ... citește toată știrea