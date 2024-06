Scolile din Romania ar putea introduce sala de detentie pentru elevii care deranjeaza orele

Elevii care perturba orele ar putea fi retinuti intr-o sala, sub supravegherea unui profesor, unde sa citeasca sau sa rezolve fise de lucru. Noutatea se regaseste in proiectul de Statut al Elevului 2024, pus in consultare publica de Ministerul Educatiei miercuri, 12 iunie.Elevii ar urma sa fie dusi intr-o sala special ... citește toată știrea