Scolile din satele Vama Buzaului si Acris intra in reparatii

Cladirile Scolii Gimnaziale Vama Buzaului din satele Vama Buzaului si Acris vor intra in modernizare. Lucrarile, cu o valoare estimata de 3.595.658 lei, vor incepe in cursul acestui an, dupa licitatia lansata primaria comunei va fi finalizata.Conform informatiilor Primariei Vama Buzaului, cele doua cladiri vor fi renovate, iar instalatiile interioare vor fi refacute. De asemenea, in proiect este prevazuta izolarea termica si fonica a respectivelor cladiri. Tot prin ... citește toată știrea