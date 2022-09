Scolile din zona Fagaras au solicitat 39 microbuze scolare, dar cererile vor sta o vreme la sertar. Cate masini noi a cerut fiecare scoala

Scolile din judetul Brasov au solicitat 129 de microbuze pentru transportul elevilor. Pe lista solicitarilor se afla si majoritatea scolilor din zona Fagarasului, acestea optand, in general, pentru microbuze cu 16+1 locuri. Numai ca scolile trebuie sa mai astepte intrucat cererile lor nu vor fi rezolvate prea curand, asa cum explica reprezentantii Inspectoratului Scolar Judetean Brasov."Suntem suntem intr-un deficit, in sensul in care parcul auto nu a mai fost innoit cam de mult. Ministerul ... citeste toata stirea