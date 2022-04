Scolile vor avea "certificat de calitate" cu grad de incredere "minimal" sau "peste asteptari", care se poate modifica anual.Prevedea apare in proiectul de modificare a evaluarilor ARACIP, pus in dezbatere in vacanta de Paste, relateaza edupedu.ro.Certificatele de calitate pentru scoli sunt introduse in proiectul de modificare a hotararii de Guvern 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare institutionala in vederea autorizarii, acreditarii si evaluarii periodice a organizatiilor ... citeste toata stirea