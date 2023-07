Exercitiul international "Scutul Albastru al Carpatilor" a reprezentat oportunitatea unui jandarm brasovean, locotenent Marian Balaban, de la Gruparea de Jandarmi Mobila "Burebista", de a pune in practica toate cunostintele acumulate in stagiul de pregatire desfasurat la "Ecole des officiers de la gendarmerie nationale" (EOGN) a Jandarmeriei Nationale Franceze.Locotenentul a fost desemnat de catre Jandarmeria Romana pentru a detine functia de mentor in cadrul "Monitoring, mentoring and ... citeste toata stirea