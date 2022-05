Scosi din circulatie, si ei si masinile

Doua cazuri in care nici soferii, nici masinile pe care le conduceau nu aveau ce cauta in trafic au fost depistate in weekend.Vineri dupa amiaza, in jurul orei 18,00, in cadrul unei actiuni pe linie rutiera, politistii au oprit in trafic, pentru control, un barbat care conducea, pe raza localitatii Apata, un autovehicul ce nu avea montate placute cu numar de inmatriculare. "In urma verificarilor efectuate in baza de date a Politiei Romane, s-a constatat faptul ca barbatul nu detine permis de ... citeste toata stirea