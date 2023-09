Doua cazuri de consum de alcool la volan au depistat politistii din Zarnesti in noaptea de sambata spre duminica, 2/3 dimineata. Imediat dupa miezul noptii, in centrul orasului, a fost prins un sofer cu 0,41 mg/l alcool pur in aerul expirat. In jurul orei 3.30 dimineata, a fost scos din trafic un alt sofer "pericol" la volan: alcoolemie masurata de 0,98 mg/l alcool in aerul expirat.Al treilea dosar penal al weekendului, pentru conducere in ... citeste toata stirea