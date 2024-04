Scrie-ti povestea in plan profesional la Targul de Cariere - Brasov! Angajatorii prezenti ofera peste 1.500 de locuri de munca

Targul de Cariere, cea mai mare retea de evenimente de recrutare si employer branding din Romania si Republica Moldova, revine la Brasov si aduce candidatii fata in fata cu angajatori din diverse domenii de activitate, precum: inginerie, productie, automotive, servicii financiare, IT, marketing, comunicare, BPO, retail sau energie. Targul de Cariere | Brasov va avea loc in 5 si 6 aprilie, la Coresi Shopping Resort, in intervalul 10:00 - 18:00.Din 2006, Targul de Cariere pune piata muncii in ... citește toată știrea