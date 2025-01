Scriosteanu (Ministerul Transporturilor): "In anul 2025, vom realiza Mica Unire prin autostrazi"

Romania face Mica Unire prin autostrazi, din Oltenia pana in Moldova si Dobrogea, afirma secretarul de stat in Transporturi Ionel Scriosteanu, si sustine ca in 2025 vor fi dati in folosinta 250 de kilometri.Guvernul pregateste pentru 2025 Mica Unire prin autostrazi.Secretarul de stat in Transporturi Irinel Ionel Scriosteanu preconizeaza mai multe premiere anul acesta in infrastructura rutiera a Romaniei, precum construirea simultana a patru tuneluri, dar si depasirea pragului de 1.500 de ... citește toată știrea