Scripcaru, acuzat de tactici feseniste

Candidatul PSD-PNL pentru Primaria Brasov, George Scripcaru, a postat pe pagina sa de campanie electorala videoclipuri in care ii ironizeaza pe unul dintre muncitorii eroi din timpul revoltei din 1987, Marius Neculaescu, si pe Radu Puscariu, din familia carturarului brasovean Sextil Puscariu si unul dintre primii membri ai PNL Brasov. Motivul pentru care Scripcaru i-a luat in colimator este ca acestia sunt oameni in varsta.Atitudinea nedemna a candidatului Scripcaru a fost taxata de ... citește toată știrea