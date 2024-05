Scripcaru: "Am trait sa o vad si pe asta: Godina alergand dupa mine prin cartiere"

Fostul primar George Scripcaru a reactionat dupa ce Marian Godina a venit la o intalnire electorala pe care o avea si a avut o scurta "discutie" cu edilul. Godina, alaturi de rude, este cunoscut drept un apropiat al actulului primar Allen Coliban.Mai mult, Scripcaru a devoalat si campania copy-paste a lui Coliban, gandita in laboratoarele USR la nivel national. In contextul in care Coliban nu are PLANURI pentru Brasov, a inventat CLANURI."Nici nu stiu daca ar trebui sa rad sau sa plang", a ... citește toată știrea