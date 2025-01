Scripcaru: Ca sa decongestionam Brasovul, RATBV trebuie sa functioneze ca un ceas elvetian

Primarul Brasovului, George Scripcaru, a anuntat ca la sfarsitul anului trecut a avut o discutie cu noua conducere a Asociatiei de transport si cu cea a RATBV pentru ca in perioada urmatoare sa se faca o analiza aprofundata a nevoii de transport in interiorul municipiului si o adaptare atat a traseelor, numarului de mijloace de transport in comun si frecventei care sa satisfaca nevoile de mobilitate ale brasovenilor."RATBV trebuie sa se adapteze, cu prioritate, solicitarilor ... citește toată știrea