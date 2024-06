Scripcaru ii bate "apropouri de octombrie" lui Coliban

Dupa ce actuala conducere a Primariei Brasov a pierdut procese pe banda rulanta, primarul ales al Brasovului, George Scripcaru, a anuntat, pe retelele de socializare, ca, dupa ce isi va prelua mandatul, va face ordine in acest domeniu."Acum doua zile am trecut pe langa Primarie si parca am auzit un zgomot ciudat. Cred ca venea de la tocatoarele de hartie care functioneaza acum la capacitate maxima. In Primaria Brasov se desfasoara acum operatiunea care are drept scop salvarea celor care au ... citește toată știrea