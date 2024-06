Scripcaru, primar din 28 octombrie. Patru luni de asteptare pentru alesii locali

Daca la alegerile locale anterioare, in aproximativ o luna de la data votului se desfasurau sedintele solemne de investire a noilor alesi locali, anul acesta este unul atipic din acest punct de vedere. Mai exact, primarii, presedintii de consilii locale, consilierii judeteni si consilierii locali vor depune juramantul in luna octombrie. Pana atunci, deciziile vor fi luate, in continuare, de actualii consilieri locali.Potrivit explicatiilor reprezentantului Autoritatii Electorale Permanente ... citește toată știrea