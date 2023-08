Consilierii locali ai PNL Brasov au prezentat o scrisoare deschisa referitoare la un nou inceput in fotbalul brasovean, care nu se poate face in absenta unor raspunsuri publice pe care primarul Coliban trebuie sa le dea.Domnule Primar, in urma dezastrului lasat in urma de oamenii girati de dumneavostra si a esecului monumental al pierderii licentei pentru Liga a 2-a, ati propus *strangerea randurilor* fotbalului brasovean prin * unificarea * FC Brasov cu SR Brasov.Brasovenii merita sa se ... citeste toata stirea