Scrisoarea lui Neacsu s-a intors acasa: Scoasa din Arhivele Nationale si dusa, sub escorta, in Casa Sfatului

Pentru prima data din 1916, scrisoarea lui Neacsu din Campulung catre judele Brasovului, Johannes Benkner, poate fi vazuta de publicul larg, intr-o expozitie a unui muzeu. Arhivele Statului Brasov au mai organizat expozitii in care au prezentat si scrisoarea, insa o expozitie a unui muzeu are o vizibilitate mult mai buna."Scrisoarea lui Neacsu se intoarce la destinatie" este evenimentul prin care documentul a fost preluat de la Arhivele Statului si transferat la Muzeul Judetean de Istorie, in ... citeste toata stirea