Scumpirile din ultima perioada l-au determinat sa fure curent! A fost prins de politisti si s-a ales cu dosar penal!

Politisti din cadrul Sectiei de Politie Voila efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "folosirea de instalatii clandestine in scopul racordarii directe la reteaua de energie electrica prin ocolirea echipamentelor de masurare", fapta prevazuta de Legea 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale.Din cercetarile efectuate in cauza, politistii au stabilit faptul ca intr-o cladire ... citeste toata stirea