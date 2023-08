Pericol urias, marti dimineata, dupa ce o conducta de gaz a fost sparta in timpul unor lucrari in comuna Bascov din judetul Arges, scurgerile de gaze fiind insemnate cantitativ. Pompierii intervin de urgenta la fata locului cu mai multe autospeciale.Traficul in zona a fost oprit, iar oamenii de la cladire de birouri din ... citeste toata stirea