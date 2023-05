Duminica, 28 mai, sinaxarul pe care credinciosii il vor putea asculta in cadrul slujbei o prezinta pe Sfanta Mucenita Eliconida si care a fost parcursul acesteia in dobandirea coroanei muceniciei. Ca multi alti sfinti, Mucenita Eliconida a dat dovada de o nemarginita statornicie in credinta si iubire si incredere in Dumnezeu si prin acestea a reusit sa dobandeasca cununa muceniciei. Acestea sunt calitati de care orice crestin ar trebui sa dea dovada. Dar cum anume?Sfanta Eliconida a reusit sa ... citeste toata stirea